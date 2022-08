Preghiera del mattino del 20 Agosto 2022: “Avvolgimi col Tuo sguardo” (Di sabato 20 agosto 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 20 agosto 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

matteosalvinimi : Immagini impressionanti. Un pensiero a chi sta soffrendo per la forte ondata di #maltempo. Una preghiera per le vit… - matteosalvinimi : “È crollato il ponte #Morandi”. Erano le 11.36 del #14agosto 2018. Un orario difficile da dimenticare, ero ministro… - berlusconi : Quattro anni fa la tragedia del Ponte Morandi. La ricostruzione del ponte è il simbolo di una rinascita che è appen… - marialauraloi : RT @AntonioBorrini: Nessuno paragoni i nostri emigranti Italiani del passato, i nostri nonni e bisnonni andati a lavorare in tutto il mondo… - mgt_emmegitit : RT @BonhoefferDixit: La vera preghiera non è un'opera, un esercizio, un atteggiamento devoto, ma è il bambino che prega al cuore del padre.… -