Nuoto | tuffi dal trampolino da 3 metri | Marsaglia è oro | Tocci bronzo

Doppietta azzurra nei tuffi dal trampolino da tre metri: oro e bronzo per l'Italia. Lorenzo Marsaglia vince la medaglia d'oro nei tuffi dal trampolino da 3 metri agli Europei di nuoto di Roma con il punteggio di 453.85. Argento per il britannico Jordan Houlden con 428.55, bronzo per Giovanni Tocci con 392.70.