Non gli piacciono i prezzi e aggredisce il titolare

di Luca Capacchione Aggredito a Pontecagnano Faiano il proprietario dello storico lido Il Panfilo, situato sul litorale a Sud di Salerno. Lallo Salvi, questo il nome del titolare della struttura in Via dei Navigatori, è stato colpito in pieno volto da un cliente non abituale che, in pieno disaccordo sui prezzi imposti dal gestore. L'uomo ha ben deciso di reagire colpendo con un pugno Salvi. Un evento che sa di irreale quello accaduto nella giornata di ieri, con un'aggressione scaturita da un motivo estremamente futile. Il gestore e l'aggressore, un cliente di passaggio e quindi non conosciuto dalla direzione, hanno discusso sui prezzi relativi ai servizi erogati dalla struttura balneare con una reazione del tutto fuori misura. L'aggressore ha poi tentato di continuare a colpire il gestore, ma è stato fermato e allontanato dal personale ...

