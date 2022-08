Navalny ricorda l’avvelenamento a due anni dall’accaduto

(Di sabato 20 agosto 2022) A duel’oppositore russo Aleksej, in un lungo post su Twitter, afferma che il Cremlino non ha mai fatto luce su quanto è realmente avvenuto il 20 agosto 2020. L’oppositore sottolinea anche che nessun funzionario russo coinvolto nel suo avvelenamento è stato assicurato alla giustizia.Oggi,

I precedenti ci sono: Litvinenko,, Yushchenko. E c'è anche lo strano malore che ha colpito ... Repubblicaoggi che Chubais è passato da Turchia ed Israele per espatriare. In Toscana ...è apparso tramite collegamento video il mese scorso nella sua prima sessione in tribunale ... condannato a più di un decennio di carcere in una serie di casi che -il Guardian - ... Colpito quartier generale del gruppo Wagner. Putin: il popolo russo è orgoglioso del suo esercito A due anni dall’accaduto l’oppositore russo Aleksej Navalny ricorda l'avvelenamento che gli è quasi rischiato la vita.l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell afferma: «L'Ue continua a condannare con la massima fermezza il tentativo di assassinare Navalny mediante avvelenamento con un agent ...