Motogp, Bastianini in pole position in Austria (Di sabato 20 agosto 2022) pole position da urlo di Enea Bastianini in Austria, la prima in top class, al Red Bull Ring in 1:28.772. Il pilota del team Gresini ha preceduto di 24 millesimi la Ducati ufficiale di Bagnaia e di un ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022)da urlo di Eneain, la prima in top class, al Red Bull Ring in 1:28.772. Il pilota del team Gresini ha preceduto di 24 millesimi la Ducati ufficiale di Bagnaia e di un ...

SkySportMotoGP : ? GP d'Austria, FP4: il più veloce è Bastianini ? Bagnaia cade alla 9, pilota ok. Ora la battaglia per la pole IL L… - SkySportMotoGP : GP d'Austria, pole di Bastianini dietro di lui Bagnaia e Miller I RISULTATI ? - ZerounoTv : Prima pole position in MotoGp per Bastianini in Austria - Ipinmuach : RT @medcom_id: MotoGP Austria: Bastianini Catat Pole Position Perdana - lalojimjuarez : RT @Agenzia_Ansa: In Austria Bastianini in pole nella MotoGp poi Bagnaia e Miller. Prima fila tutta Ducati. Seguono Martin, Quartararo e Za… -