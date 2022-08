Milinkovic-Savic | «E’ stata una bella partita A Sergej ho detto…»

(Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole del portiere del Torino Vanjaha commentato ai microfoni di DAZN il match pareggiato contro la Lazio. Ecco le parole del portiere del Torino:– «E’una, un po’ tosta in mezzo al campo per le due squadre ma abbiamo fatto quello che bisognava fare».– «Non abbiamo parlato di quello, abbiamo parlato che doveva stare calmo dopo il triplice fischio con l’arbitro». TITOLARE– «Mi sentivo sempre titolare e importante, abbiamo lavorato tanto e cercherò sempre di migliorare senza mai fermarmi». PROSSIMO STEP DI CRESCITA– «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, in settimana vedremo cosa migliorare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TorinoFC_1906 : ??? | POST PARTITA Milinkovic Savic: 'Stasera è contenta solo la nostra mamma' ?? - ottovanz : RT @TorinoFC_1906: ??? | POST PARTITA Milinkovic Savic: 'Stasera è contenta solo la nostra mamma' ?? - infoitsport : Torino, Milinkovic-Savic: 'Contento di non aver subito gol, la Lazio è una delle migliori' - infoitsport : Torino-Lazio 0-0, Milinkovic-Savic: “Io mi sono sempre sentito il titolare” - notPatriota : RT @TorinoFC_1906: ??? | POST PARTITA Milinkovic Savic: 'Stasera è contenta solo la nostra mamma' ?? -

Al 24 Marusic combina e va alla conclusione, respinta con le gambe dalportiere. Il secondo tempo non sembra promettere un cambio di rotta. Qualche segnale di vera Lazio in avanti ...; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo (27' st Lazaro), Ricci, Linetty (27' st Lukic), Aina; Vlasic, Radonjic (37' st Seck); Sanabria (27' st Pellegri). All.: Juric LAZIO (4 - 3 - ...Finisce 0-0 il debutto casalingo dei granata contro la Lazio. Buon primo tempo della squadra di Juric. Nella ripresa i biancocelesti creano più occasioni ma non trovano il gol ...TORINO - Torino e Lazio non vanno oltre lo (0-0) nella gara di apertura della seconda giornata di campionato. Primo tempo con poche emozioni, a parte una bella parata di Milinkovic Savic su Marusic. N ...