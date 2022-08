LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia a caccia della finale dai tre metri (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 9.50: Giovanni Tocci sarà il quinto a tuffarsi nella qualificazione odierna. Questi i suoi cinque Tuffi – triplo e mezzo avanti carpiato – doppio e mezzo avanti con due avvitamenti – doppio e mezzo indietro carpiato – doppio e mezzo rovesciato carpiato – doppio e mezzo ritornato carpiato – triplo e mezzo ritornato raggruppato 9.48: Dopo la fantastica doppietta sul podio dal metro, tornano sul trampolino Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Compito più complicato per i due azzurri dai tre metri, anche se sicuramente ci proveranno a conquistare nuovamente una medaglia. 9.47: L’Italia non vuole assolutamente fermarsi e ambisce a conquistare altre ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 9.50: Giovannisarà il quinto a tuffarsi nella qualificazione odierna. Questi i suoi cinque– triplo e mezzo avanti carpiato – doppio e mezzo avanti con due avvitamenti – doppio e mezzo indietro carpiato – doppio e mezzo rovesciato carpiato – doppio e mezzo ritornato carpiato – triplo e mezzo ritornato raggruppato 9.48: Dopo la fantastica doppietta sul podio dal metro, tornano sul trampolino Lorenzoe Giovanni. Compito più complicato per i due azzurri dai tre, anche se sicuramente ci proveranno a conquistare nuovamente una medaglia. 9.47: L’Italia non vuole assolutamente fermarsi e ambisce a conquistare altre ...

