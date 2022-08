Letta tira dritto sul duello in televisione con Meloni (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Nessun passo indietro sul confronto a due con Giorgia Meloni: Per Enrico Letta è l'unico confronto elettorale possibile anche perchè, a dispetto di una "pessima legge elettorale voluta da Matteo Renzi, quello che si delinea è uno schema bipolare" nel quale i due partiti con più consenso risultano essere proprio Pd e Fratelli d'Italia. Nessuna possibilità, quindi, che ci sia un confronto fra il segretario dem e Carlo Calenda: "Ogni contatto con Calenda", sottolineano dal Nazareno, "rischia di essere una replica estiva del Marchese del Grillo". Riferimento all'adagio "Io sono io e voi non siete un", reso celebre dal personaggio interpretato da Alberto Sordi. Il duello solo tra i leader di Pd e FdI fa infuriare gli altri partiti. Porta a Porta conferma la data del 22 settembre e assicura che tutti i leader sono stati invitati a ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Nessun passo indietro sul confronto a due con Giorgia: Per Enricoè l'unico confronto elettorale possibile anche perchè, a dispetto di una "pessima legge elettorale voluta da Matteo Renzi, quello che si delinea è uno schema bipolare" nel quale i due partiti con più consenso risultano essere proprio Pd e Fratelli d'Italia. Nessuna possibilità, quindi, che ci sia un confronto fra il segretario dem e Carlo Calenda: "Ogni contatto con Calenda", sottolineano dal Nazareno, "rischia di essere una replica estiva del Marchese del Grillo". Riferimento all'adagio "Io sono io e voi non siete un", reso celebre dal personaggio interpretato da Alberto Sordi. Ilsolo tra i leader di Pd e FdI fa infuriare gli altri partiti. Porta a Porta conferma la data del 22 settembre e assicura che tutti i leader sono stati invitati a ...

