Lecomte medaglia d’oro al femminile agli Europei di MTB

(Di sabato 20 agosto 2022) È arrivato il successo di Loanadi mtb che si stanno disputando a Monaco. La 23enne francese ha vinto in solitaria laapprofittando dei problemi meccanici occorsi alla connazionale Pauline Ferrand Prevot, la quale si è dovuta accontentare dellad'argento sul traguardo. LEGGI ANCHE: Pidcock si è laureato campione europeo di MTB Al terzo posto l'olandese Anne Terpstra, mentre è arrivato solamente un deludente quarto posto per la campionessa olimpica in carica Jolanda Neff, mai in partita per la zona mede. La migliore italiana è stata Martina Berta, che ha concluso la sua prova al decimo posto.