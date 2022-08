La fragile leadership di Olaf Scholz

QUOTIDIANO NAZIONALE

Tutti in apparenza figli di una stessa madre, ma nessuno con una storia travagliata ecome ... Tutto ciò accade senza una regia o unain grado di analizzare e guidare il corso degli ...Diffuse, operative e numerose salvo che ai vertici, dove lesono maschili, le donne ... La nostrademocrazia occidentale oggi si trova a fare i conti, dopo la tragedia della pandemia ... Luigi Zanda: "Meloni non canti vittoria, sua coalizione fragile. Letta resterà segretario" (ANSA) - TRIESTE, 07 AGO - "Trieste è la città-sintesi delle migrazioni balcaniche. La comunità kosovara, tra quelle innestatesi nel tessuto sociale, differisce da altri popoli in movimento dalla peni ...TRIESTE, 07 AGO - "Trieste is the city-synthesis of Balkan migrations. The Kosovar community, among those grafted into the social fabric, differs from other peoples moving from the peninsula long ...