Juve Stabia, rinforzo tra i pali: Barosi firma un biennale (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La Juve Stabia ha comunicato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Davide Barosi, classe ’00, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Asola, cresciuto calcisticamente nella Juventus e nella Cremonese, ha vestito le maglie di Trento e Grosseto. Queste le prime dichiarazioni: “Per me è una grande opportunità essere arrivato in un club così blasonato. Un piacere poter vestire questi colori che cercherò di onorare sul campo con impegno e dedizione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Laha comunicato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Davide, classe ’00, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Asola, cresciuto calcisticamente nellantus e nella Cremonese, ha vestito le maglie di Trento e Grosseto. Queste le prime dichiarazioni: “Per me è una grande opportunità essere arrivato in un club così blasonato. Un piacere poter vestire questi colori che cercherò di onorare sul campo con impegno e dedizione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TSTARANTO : Serie C/C: la Juve Stabia si assicura un portiere - NewsTuttoC : UFFICIALE - Juve Stabia, risoluzione con Giacomo Pozzer - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Risoluzione contrattuale per il portiere Giacomo Pozzer - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Risoluzione contrattuale per il portiere Giacomo Pozzer - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Risoluzione contrattuale per il portiere Giacomo Pozzer -