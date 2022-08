Jakapil Kaniukura: il dinosauro corazzato (Di sabato 20 agosto 2022) corazzato e di piccole dimensioni, aveva arti anteriori poco sviluppati, il dinosauro Jakapil Kaniukura fa parte della famiglia dei tireofori. I resti del rettile preistorico vissuto nel Cretaceo sono comparse in Argentina. Il suo nome significa portatore di scudo. Jack Black: il dinosauro che chiede un’azione urgente per il clima Com’è fatto Jakapil Kaniukura? Il Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 agosto 2022)e di piccole dimensioni, aveva arti anteriori poco sviluppati, ilfa parte della famiglia dei tireofori. I resti del rettile preistorico vissuto nel Cretaceo sono comparse in Argentina. Il suo nome significa portatore di scudo. Jack Black: ilche chiede un’azione urgente per il clima Com’è fatto? Il

periodicodaily : Jakapil Kaniukura: il dinosauro corazzato Periodico Daily #jakapilkaniukura #dinosauro @odettetapella - missingbower : è stato scoperto il primo dinosauro corazzato bipede del sudamerica si chiama jakapil kaniukura and it looks so scr… - RMesozoica : #RifondazioneMesozoica dà il benvenuto al nuovo candidato per il Parlamento, circoscrizione estero, Jakapil kaniuku… -