Inter-Spezia 3-0: decidono decidono Lautaro, Calhanoglu e Correa (Di sabato 20 agosto 2022) Lo Spezia di mister Gotti esce sconfitto da San Siro, troppo il divario tecnico e fisico a favore dei nerazzurri, che vincono con tre gol di scarto, senza concedere occasioni da gol agli aquilotti. Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 20 agosto 2022) Lodi mister Gotti esce sconfitto da San Siro, troppo il divario tecnico e fisico a favore dei nerazzurri, che vincono con tre gol di scarto, senza concedere occasioni da gol agli aquilotti.

Inter : I tre tedeschi ???? Sapete dirci chi di loro ha segnato il primo ? con la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa I… - Inter : ?? Intervista esclusiva a Kristjan Asllani ???? Biondo, numero 9, super interista ? Spezia e rigori: chi sa rispondere… - Inter : Il torooo, risponde Dragowski ?? Poi Dima al volo ma ribatte lo Spezia, dai ragazzi! ?? #InterSpezia 0?? - 0??… - AurelioSartorio : RT @IMBili_: Bella la LuLa, bello Dumfries ma Lecce Inter MVP De Vrij Inter Spezia MVP De Vrij Bentornato Stefan. - marioro77987683 : @FabRavezzani Poi giocare in casa contro lo Spezia non è facile...ci voleva una grande Inter -