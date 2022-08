Incendi in Sicilia, paura nella notte a Palermo: fiamme in riserva Capo Gallo (Di sabato 20 agosto 2022) Palermo, 20 ago. (Adnkronos) - paura nella notte a Palermo per un vasto Incendio divampato nella riserva di Capo Gallo. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e mandato in fumo macchia mediterranea e vegetazione. E' stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco e del personale della Forestale per domare il rogo. Non si registrano feriti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022), 20 ago. (Adnkronos) -per un vastoo divampatodi. Lehanno lambito alcune abitazioni e mandato in fumo macchia mediterranea e vegetazione. E' stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco e del personale della Forestale per domare il rogo. Non si registrano feriti.

