Forza Italia, altissima tensione: bomba liste, chi rischia di restare fuori. Il nome choc (Di sabato 20 agosto 2022) Alta tensione sulle liste di Forza Italia. Se da un lato Fratelli d'Italia e Lega hanno chiuso senza particolari problemi la partita per le candidature, ci sono delle difficoltà dalle parti del partito azzurro. Secondo quanto riporta un retroscena del Corriere, lo scontro sarebbe così accesa che Berlusconi avrebbe difficoltà a garantire posti anche ai suoi amici personali. Tra le vittime illustri c'è Annalesa Tartaglione che dovrà cedere il Molise nell'uninominale a Lorenzo Cesa e dovrà accontentarsi di correre da capolista nel proporzionale. Si lavora anche per garantire una ricandidatura blindata a Maurizio Gasparri, storico senatore prima di An e da anni di Forza Italia. Non dovrebbero esserci problemi invece per Stefania Prestigiacomo. Dopo la mancata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Altasulledi. Se da un lato Fratelli d'e Lega hanno chiuso senza particolari problemi la partita per le candidature, ci sono delle difficoltà dalle parti del partito azzurro. Secondo quanto riporta un retroscena del Corriere, lo scontro sarebbe così accesa che Berlusconi avrebbe difficoltà a garantire posti anche ai suoi amici personali. Tra le vittime illustri c'è Annalesa Tartaglione che dovrà cedere il Molise nell'uninominale a Lorenzo Cesa e dovrà accontentarsi di correre da capolista nel proporzionale. Si lavora anche per garantire una ricandidatura blindata a Maurizio Gasparri, storico senatore prima di An e da anni di. Non dovrebbero esserci problemi invece per Stefania Prestigiacomo. Dopo la mancata ...

