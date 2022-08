DAZN: «Disservizi terminati, rimborso automatico 50% canone» Vezzali: «Soddisfatti» (Di sabato 20 agosto 2022) Tutelare i tifosi e avere rassicurazioni sul futuro nel minor tempo possibile. Questo era lo scopo del tavolo indetto dalla Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, dopo i Disservizi di DAZN in occasione della prima giornata del campionato: il confronto ha portato al rimborso automatico del 50% del canone mensile di tutti gli abbonati che durante il weekend di partite non sono... Leggi su digital-news (Di sabato 20 agosto 2022) Tutelare i tifosi e avere rassicurazioni sul futuro nel minor tempo possibile. Questo era lo scopo del tavolo indetto dalla Sottosegretaria allo Sport, Valentina, dopo idiin occasione della prima giornata del campionato: il confronto ha portato aldel 50% delmensile di tutti gli abbonati che durante il weekend di partite non sono...

