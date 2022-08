Cremonese Afena Gyan, accordo a un passo con la Roma: i dettagli (Di sabato 20 agosto 2022) La Cremonese sta facendo sul serio per Afena Gyan, Braida è al lavoro per trovare l’accordo con la Roma per il classe 2003 La Cremonese sta facendo sul serio per Afena Gyan, Braida è al lavoro per trovare l’accordo con la Roma per il classe 2003. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo fra i due club sarebbe ad un passo. Operazione da 7 milioni a titolo definitivo per l’attaccante che lascerebbe la Capitale per una nuova esperienza in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Lasta facendo sul serio per, Braida è al lavoro per trovare l’con laper il classe 2003 Lasta facendo sul serio per, Braida è al lavoro per trovare l’con laper il classe 2003. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’fra i due club sarebbe ad un. Operazione da 7 milioni a titolo definitivo per l’attaccante che lascerebbe la Capitale per una nuova esperienza in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Interessi di @USCremonese e @OfficialUSS1919 per #AfenaGyan. #Belotti aspetta i g… - CalcioNews24 : #Cremonese vicino l'accordo con la #Roma per #AfenaGyan ?? - GoalItalia : Afena-Gyan sta per lasciare la Roma: trattativa in dirittura d'arrivo con la Cremonese ?? - asromaliveit1 : ??Secondo il 'Corriere dello Sport' l'accordo tra #Roma e #Cremonese per #Felix Afena-Gyan sarebbe imminente. L'annu… - lacittanews : La squadra neopromossa forte sul giovane ghanese Uno dei calciatori della rosa di Josè Mourinho che potrebbe lascia… -