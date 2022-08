Controesodo, traffico sulle autostrade da bollino rosso (Di sabato 20 agosto 2022) traffico sulle autostrade, è cominciato il primo fine settimana del Controesodo estivo. Attenzione a come e quando mettersi in viaggio perché le vie di comunicazione saranno da bollino rosso. Molte persone da lunedì 22 agosto ricominceranno a lavorare per cui fra sabato e domenica dovranno fare rientro dalla vacanze. In realtà già da venerdì 19 il traffico ha cominciato a diventare intenso sulle principali autostrade, fin dal mattino. E nel pomeriggio la situazione è peggiorata, visto che il cosiddetto bollino rosso sull’intensità del flusso di veicoli, sulle code e i rallentamenti ha cominciato, per così dire, ad attivarsi. Gli esperti si attendono che la giornata di sabato 20 sarà ... Leggi su velvetmag (Di sabato 20 agosto 2022), è cominciato il primo fine settimana delestivo. Attenzione a come e quando mettersi in viaggio perché le vie di comunicazione saranno da. Molte persone da lunedì 22 agosto ricominceranno a lavorare per cui fra sabato e domenica dovranno fare rientro dalla vacanze. In realtà già da venerdì 19 ilha cominciato a diventare intensoprincipali, fin dal mattino. E nel pomeriggio la situazione è peggiorata, visto che il cosiddettosull’intensità del flusso di veicoli,code e i rallentamenti ha cominciato, per così dire, ad attivarsi. Gli esperti si attendono che la giornata di sabato 20 sarà ...

