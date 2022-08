Caos liste in Forza Italia, malumori per la Casellati in Basilicata (Di sabato 20 agosto 2022) La Basilicata diventa il ring dell’ultimo round delle liste elettorali. Qui sarebbe candidata Elisabetta Casellati, decana di Forza Italia e presidente del Senato "dirottata" dal suo Veneto e perciò... Leggi su feedpress.me (Di sabato 20 agosto 2022) Ladiventa il ring dell’ultimo round delleelettorali. Qui sarebbe candidata Elisabetta, decana die presidente del Senato "dirottata" dal suo Veneto e perciò...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Caos liste nel Pd: La Regina prima smentisce il passo indietro, poi rinuncia alla candidatur… - matteosalvinimi : #Credo che il PD, nel caos per liste, epurazioni e abbandoni, abbia già capito che il 25 settembre vincerà la Lega… - matteosalvinimi : #Credo che il PD, nel caos per liste, epurazioni e abbandoni, abbia già capito che il 25 settembre vince la Lega??… - Parlamenteide : Ore 20:31 - Caos liste in FI, malumori per Casellati in Basilicata - News24_it : Elezioni, la diretta - Caos liste nel Pd: La Regina rinuncia alla candidatura dopo il post su Israele - Il Fatto Qu… -