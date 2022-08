Bournemouth vs Arsenal – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 20 agosto 2022) L’Arsenal cercherà di ottenere tre vittorie consecutive all’inizio della campagna di Premier League 2022-23 quando si recherà a Bournemouth nel posticipo di sabato 20 agosto. I Gunners hanno iniziato la stagione con vittorie consecutive contro Crystal Palace e Leicester City, mentre il Bournemouth ha battuto l’Aston Villa e perso contro il Manchester City nelle prime due partite. Il calcio di inizio di Bournemouth vs Arsenal è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Bournemouth vs Arsenal: a che punto sono le due squadre Bournemouth Il Bournemouth è stato impressionante al suo ritorno in Premier League il 6 agosto, con una vittoria per 2-0 sull’Aston Villa, con Jefferson Lerma e Kieffer Moore sul tabellino dei marcatori ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 agosto 2022) L’cercherà di ottenere tre vittorie consecutive all’inizio della campagna di Premier League 2022-23 quando si recherà anel posticipo di sabato 20 agosto. I Gunners hanno iniziato la stagione con vittorie consecutive contro Crystal Palace e Leicester City, mentre ilha battuto l’Aston Villa e perso contro il Manchester City nelle prime due partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlè stato impressionante al suo ritorno in Premier League il 6 agosto, con una vittoria per 2-0 sull’Aston Villa, con Jefferson Lerma e Kieffer Moore sul tabellino dei marcatori ...

periodicodaily : Bournemouth vs Arsenal – pronostico e possibili formazioni #20agosto #premierleague - Mingaball : RT @infobetting: Bournemouth-Arsenal (20 agosto, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - underoverbets : RT @infobetting: Bournemouth-Arsenal (20 agosto, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - Mingaball : RT @infobetting: Bournemouth-Arsenal (20 agosto, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - InfobettingOdds : RT @infobetting: Bournemouth-Arsenal (20 agosto, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici -