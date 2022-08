Better Call Saul 6: in un video Jonathan Banks apre la "scatola dei ricordi" della serie (Di sabato 20 agosto 2022) L'attore Jonathan Banks è protagonista di un nuovo video in cui si condividono dei ricordi riguardanti la storia di Mike. Better Call Saul ha salutato i suoi fan con gli episodi della stagione 6 e Jonathan Banks, interprete di Mike, ha ricordato alcuni dei momenti più emozionanti vissuti sul set in un nuovo video. Nel filmato condiviso online l'attore riceve una scatola contenente alcuni degli oggetti più significativi legati al suo personaggi nel corso della serie. Nel video pubblicato sulla pagina di Better Call Saul si può quindi vedere Jonathan ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 agosto 2022) L'attoreè protagonista di un nuovoin cui si condividono deiriguardanti la storia di Mike.ha salutato i suoi fan con gli episodistagione 6 e, interprete di Mike, ha ricordato alcuni dei momenti più emozionanti vissuti sul set in un nuovo. Nel filmato condiviso online l'attore riceve unacontenente alcuni degli oggetti più significativi legati al suo personaggi nel corso. Nelpubblicato sulla pagina disi può quindi vedere...

