Beach volley, Daniele Lupo si separa da Alex Ranghieri: “Decisione in accordo, c’è dispiacere per risultati non raggiunti” (Di sabato 20 agosto 2022) Daniele Lupo e Alex Ranghieri si separano dopo gli Europei di Beach volley di Monaco 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso Lupo, argento olimpico a Rio 2016, che ha spiegato così le motivazioni della scelta: “Non rinnego quanto deciso lo scorso anno, fui io stesso a chiedere ad Alex di iniziare questa avventura insieme. Purtroppo i risultati non ci hanno dato ragione, ma ho comunque avuto modo di crescere come atleta. La separazione è una Decisione presa di comune accordo, che lascia comunque amarezza e dispiacere come sempre in questi casi.” Adesso Lupo guarda però al futuro: “Analizzerò la situazione e poi guarderò avanti, c’è un ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022)sino dopo gli Europei didi Monaco 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso, argento olimpico a Rio 2016, che ha spiegato così le motivazioni della scelta: “Non rinnego quanto deciso lo scorso anno, fui io stesso a chiedere addi iniziare questa avventura insieme. Purtroppo inon ci hanno dato ragione, ma ho comunque avuto modo di crescere come atleta. Lazione è unapresa di comune, che lascia comunque amarezza ecome sempre in questi casi.” Adessoguarda però al futuro: “Analizzerò la situazione e poi guarderò avanti, c’è un ...

glooit : Beach Volley: Lupo, non giocherò più in coppia con Ranghieri leggi su Gloo - Nicola89144151 : Ascolti Rai 2: Studio Europei 714.000 Tuffi 917.000 Atletica (Premiazioni) 672.000 Beach Volley 481.000 Atletica 1.523.000 - fssitalia : 5 Campionato Europeo di Beach Volley, le azzurre perdono 2-0 contro la Polonia e conquistano il 4 posto - Teleromagna : BEACH VOLLEY: Europei, Rossi-Carambula eliminati dagli spagnoli Herrera-Gavira - ansacalciosport : Beach volley: Europei; eliminate le coppie azzurre. Menegatti-Gottardi battute ai quarti. Stop a ottavi per azzurri… -