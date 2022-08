Avanti un Altro! Su Canale 5 trionfano le ‘regole del caos’, con tanto di bis-replica! (Di sabato 20 agosto 2022) Paolo Bonolis Giornata da incorniciare, quella di ieri per Canale 5, tra improvvisi “fuori di seno” nei film in costume del pieno pomeriggio e un errore tecnico nel preserale, che ha visto in onda la replica della replica di Avanti un Altro!. Ma andiamo con ordine. L’elemento pruriginoso della giornata riguarda la pellicola Le Regole del Caos, in onda sull’ammiraglia dalle 16.30 alle 18.45 circa di ieri, venerdì 19 agosto 2022 e contraddistinta dal bollino arancione; il film è del 2014, vanta nel cast Kate Winslet e Alan Rickman (che ne è anche regista) e racconta la venuta di Madame De Barra, donna e non nobile, alla corte di Luigi XIV per realizzare uno dei giardini di Versailles. Ebbene, tra balzi, costumi e merletti non sono mancati seni scoperti e scene un po’ audaci, di norma relegate in ben altre fasce orarie. Se il ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 20 agosto 2022) Paolo Bonolis Giornata da incorniciare, quella di ieri per5, tra improvvisi “fuori di seno” nei film in costume del pieno pomeriggio e un errore tecnico nel preserale, che ha visto in onda la replica della replica diun. Ma andiamo con ordine. L’elemento pruriginoso della giornata riguarda la pellicola Le Regole del Caos, in onda sull’ammiraglia dalle 16.30 alle 18.45 circa di ieri, venerdì 19 agosto 2022 e contraddistinta dal bollino arancione; il film è del 2014, vanta nel cast Kate Winslet e Alan Rickman (che ne è anche regista) e racconta la venuta di Madame De Barra, donna e non nobile, alla corte di Luigi XIV per realizzare uno dei giardini di Versailles. Ebbene, tra balzi, costumi e merletti non sono mancati seni scoperti e scene un po’ audaci, di norma relegate in ben altre fasce orarie. Se il ...

