Apple si scopre sempre più vulnerabile agli hacker

AGI - Installate gli aggiornamenti software sui vostri prodotti Apple. È l'avvertimento lanciato direttamente dalla compagnia, dopo la scoperta nei giorni scorsi di una vulnerabilità in alcuni degli hardware sviluppati dalla società di Cupertino: un varco (tecnicamente un bug) che un hacker con intenzioni truffaldine potrebbe sfruttare per prendere il controllo di questi dispositivi e disporre dei dati. Gli aggiornamenti (o patch) sono stati rilasciati negli scorsi giorni e promettono di risolvere il problema. Le falle (tecnicamente si tratta di vulnerabilità software cosiddette zero-day, ovvero non note agli sviluppatori, quindi particolarmente pericolose) sarebbero due: una riguarda il kernel, "lo strato più profondo del sistema operativo che tutti i dispositivi hanno in comune", ha spiegato Cupertino. L'altra, invece, riguarda ...

