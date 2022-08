Voleva uccidere la Regina nel 2021: a processo “l’assassino distratto” (Di venerdì 19 agosto 2022) A processo “l’assassino” che nel 2021 tentò di uccidere la Regina Elisabetta. È giovanissimo, e proprio questo è stato il problema. Nel Natale 2021 la Regina trascorreva il primo Natale senza il Principe Filippo nella residenza di Windsor, ormai sede ufficiale della Regina, ma nn fu un Natale sereno. Proprio nel giorno di Natale, infatti, la polizia bloccò L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 19 agosto 2022) A” che neltentò dilaElisabetta. È giovanissimo, e proprio questo è stato il problema. Nel Natalelatrascorreva il primo Natale senza il Principe Filippo nella residenza di Windsor, ormai sede ufficiale della, ma nn fu un Natale sereno. Proprio nel giorno di Natale, infatti, la polizia bloccò L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

