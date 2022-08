Ultime Notizie – Zaporizhzia, Putin a Macron: “Rischio catastrofe nucleare” (Di venerdì 19 agosto 2022) Per i bombardamenti ucraini vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzia si rischia una “catastrofe”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una conversazione telefonica con il suo omologo francese, Emmanuel Macron. Nel corso del colloquio, “sono stati discussi vari aspetti della situazione” in Ucraina e Putin ha evidenziato come i raid nella zona di Zaporizhzhia rischino di provocare “una catastrofe su larga scala che potrebbe portare alla contaminazione da radiazioni di vasti territori”, ha riferito il servizio stampa del Cremlino. I due leader hanno sottolineato l’importanza di inviare quanto prima una missione dell’Aiea alla centrale nucleare di Zaporozhzhia. “I presidenti hanno rilevato l’importanza di inviare al più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) Per i bombardamenti ucraini vicino alla centraledisi rischia una “”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir, nel corso di una conversazione telefonica con il suo omologo francese, Emmanuel. Nel corso del colloquio, “sono stati discussi vari aspetti della situazione” in Ucraina eha evidenziato come i raid nella zona di Zaporizhzhia rischino di provocare “unasu larga scala che potrebbe portare alla contaminazione da radiazioni di vasti territori”, ha riferito il servizio stampa del Cremlino. I due leader hanno sottolineato l’importanza di inviare quanto prima una missione dell’Aiea alla centraledi Zaporozhzhia. “I presidenti hanno rilevato l’importanza di inviare al più ...

