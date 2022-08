Ucraina, telefonata Putin-Macron. L’avvertimento del presidente russo su Zaporizhzhia: «Rischio catastrofe su larga scala» (Di venerdì 19 agosto 2022) La centrale di Zaporizhzhia è stata al centro della telefonata avvenuta nelle ultime ore tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. Il presidente russo Putin ha ricondotto i bombardamenti sulla centrale all’esercito di Kiev e ha avvisato che il Rischio è quello di provocare una «catastrofe su larga scala». Durante la telefonata entrambi i leader hanno sottolineato l’importanza di inviare una missione dell’Agenzia internazionale per la sicurezza atomica (Aiea) per controllare la stabilità dell’impianto. A confermare questa posizione è anche una nota ufficiale dell’Eliseo. La richiesta dell’Onu L’Onu chiede alla Russia di non staccare la centrale nucleare di ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) La centrale diè stata al centro dellaavvenuta nelle ultime ore tra Vladimired Emmanuel. Ilha ricondotto i bombardamenti sulla centrale all’esercito di Kiev e ha avvisato che ilè quello di provocare una «su». Durante laentrambi i leader hanno sottolineato l’importanza di inviare una missione dell’Agenzia internazionale per la sicurezza atomica (Aiea) per controllare la stabilità dell’impianto. A confermare questa posizione è anche una nota ufficiale dell’Eliseo. La richiesta dell’Onu L’Onu chiede alla Russia di non staccare la centrale nucleare di ...

