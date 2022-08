Trova un donatore online e rimane incinta con un kit fai da te | “È stato facile | e lui aveva una buona cartella clinica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 agosto 2022) È rimastacon l’inseminazione artificiale grazie a un kit acquisul web. Bailey Ennis, 24enne londinese, non si è rivolta a nessunama, dopo aver contattato un sito di donatori di sperma, ha scelto un candidato che le ha inviato il necessario per coronare il suo sogno di essere madre. Le sono bastati 30 euro e un rivenditore specializzato: è rimasta in dolce attesa nell’ottobre 2021 e, lo scorso 2 luglio, ha dato alla luce il figlio Lorenzo. “È da quando sono adolescente che desidero diventare mamma, e come donna gay, ho sempre saputo che sarebbeun caso di inseminazione artificiale. Ma non avevo alcun desiderio di avere una relazione. Volevo solo avere un bambino”, ha raccontato alla stampa inglese, come riporta anche il Mirror, precisando che aver avuto un figlio da sola è stata la migliore ...