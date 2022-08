Svezia | sparatoria in centro commerciale a Malmo | due feriti

lindberg_petra : RT @BreakingItalyNe: SVEZIA: Sparatoria nel centro commerciale Emporia a Malmo nella contea della Scania: 2 feriti, arrestato un sospetto |… - BreakingItalyNe : SVEZIA: Sparatoria nel centro commerciale Emporia a Malmo nella contea della Scania: 2 feriti, arrestato un sospett… - domenicosabell1 : Svezia: sparatoria in un centro commerciale di Malmo, due feriti - MazzaliVanna : RT @RaiNews: 'La polizia è sul posto con un grande spiegamento di forze e la zona è stata transennata'. I poliziotti svedesi avrebbero risp… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Svezia, sparatoria in un centro commerciale a Malmo: almeno due feriti #malmo -

Unaè avvenuta al centro commerciale Emporia di Malmo, nel sud della, intorno alle 17.30 di oggi. Un uomo e una donna sarebbero stati feriti e portati in ospedale. Secondo quanto ...Le testimonianze raccontano di scene di panico all'interno della ...(ANSA) - STOCCOLMA, 19 AGO - Una sparatoria è avvenuta al centro commerciale Emporia di Malmo, nel sud della Svezia, intorno alle 17.30 di oggi. Un uomo e una donna sarebbero stati feriti e portati in ...«L'uomo è deceduto per le ferite riportate», ha detto la polizia sul proprio sito web, aggiungendo che la donna è ancora «in cura in ospedale». In serata le autorità sanitarie regionali avevano precis ...