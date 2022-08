She-Hulk: Mark Ruffalo chiede scusa a Chris Evans per la rivelazione su Captain America (Di venerdì 19 agosto 2022) Mark Ruffalo ha condiviso su Twitter le proprie scuse a Chris Evans per la rivelazione su Captain America compiuta nel primo episodio di She-Hulk. Nella giornata di ieri ha debuttato su Disney+ la serie She-Hulk, regalando una scena post-credit che ha scatenato la reazione divertita di Chris Evans, a cui si è poi rivolto Mark Ruffalo per porgergli le proprie scuse. Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete visto la prima puntata e non volete . Nella première di She-Hulk: Attorney at Law Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany, cerca in ogni modo di capire se Captain America/Steve Rogers sia morto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022)ha condiviso su Twitter le proprie scuse aper lasucompiuta nel primo episodio di She-. Nella giornata di ieri ha debuttato su Disney+ la serie She-, regalando una scena post-credit che ha scatenato la reazione divertita di, a cui si è poi rivoltoper porgergli le proprie scuse. Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete visto la prima puntata e non volete . Nella première di She-: Attorney at Law Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany, cerca in ogni modo di capire se/Steve Rogers sia morto ...

