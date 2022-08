Salernitana, ad Udine é già un esame (Di venerdì 19 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – Ha già il sapore di un esame quello che questo pomeriggio la Salernitana sosterrà alla Dacia Arena di Udine contro l’Udinese allenata da?Andrea Sottil. Un teatro che evoca piacevoli ricordi ai granata, capaci di espugnare il modernissimo impianto friulano esattamente quattro mesi fa, dando il via alla strepitosa rimonta culminata con la storica salvezza in serie A. Ora la società e la stessa tifoseria, dopo gli ingenti investimenti delle ultime due settimane, si attendono il cosiddetto salto di qualità dalla compagine di Davide Nicola. Cinque undicesimi della formazione che scenderà in campo questo pomeriggio, in pratica mezza squadra, sono elementi giunti a Salerno negli ultimi dieci giorni proprio per cercare di alzare l’asticella, come auspicato dal presidente Danilo Iervolino e dallo ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 19 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – Ha già il sapore di unquello che questo pomeriggio lasosterrà alla Dacia Arena dicontro l’se allenata da?Andrea Sottil. Un teatro che evoca piacevoli ricordi ai granata, capaci di espugnare il modernissimo impianto friulano esattamente quattro mesi fa, dando il via alla strepitosa rimonta culminata con la storica salvezza in serie A. Ora la società e la stessa tifoseria, dopo gli ingenti investimenti delle ultime due settimane, si attendono il cosiddetto salto di qualità dalla compagine di Davide Nicola. Cinque undicesimi della formazione che scenderà in campo questo pomeriggio, in pratica mezza squadra, sono elementi giunti a Salerno negli ultimi dieci giorni proprio per cercare di alzare l’asticella, come auspicato dal presidente Danilo Iervolino e dallo ...

