Puglia, maltempo: allerta per barese e tarantino nel pomeriggio Protezione civile, previsioni meteo

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a "precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale e ionica, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale e ionica." Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia.

