Motomondiale | Gp Austria | Miller davanti a tutti nelle prime libere

(Di venerdì 19 agosto 2022) Spielberg, 19 ago. - (Adnkronos) - Jackin sella alla Ducati ufficiale è il più veloceprove ibere del Gp d', svolte su pista parzialmente bagnata. L'australiano gira in 1'30"756 precedendo il francese Johann Zarco (1'31"374), suo compagno di marca e lo spagnolo Joan Mir (1'31"576) su Suzuki. Il campione del mondo, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'31"773) è 5°. Due italiani in top ten: 9° Enea Bastianini (1'31"976) con la Ducati e 10° Andrea Dovizioso (1'32"007). La seconda sessione di proveè in programma alle 14:05.

La Ducati di Jack Miller domina le prime prove libere del Gran Premio d'Austria classe MotoGp. Su una pista resa viscida dalla pioggia caduta nella notte sullo Spielberg, l'australiano in 1'30''756 ha preceduto la Ducati non ufficiale di Johann Zarco (+0''618) e la Suzuki