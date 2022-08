LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Pellacani e Pizzini in finale dai tre metri. Alle 15.30 tocca Sargent Larsen-Timbretti Gugiu (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 11.44. Chiudiamo per il momento la nostra DIRETTA. Appuntamento Alle 15.30 con il sincro maschile dalla piattaforma. 11.39: Si è chiusa la qualifica dei tre metri femminili ed è stata vinta da Chiara Pellacani. La romana si è imposta di pochissimo sulla svizzera Heimberg con 294.50 contro i 294.40. Bravissima Elisa Pizzini che ha centrato la qualificazione alla finale con il quinto posto a 262.80. 11.36: Michelle Heimberg è dietro a Chiara Pellacani! La svizzera chiude ad appena 10 centesimi di punto da Pellacani (294.40). ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 11.44. Chiudiamo per il momento la nostra. Appuntamento15.30 con il sincro maschile dalla piattaforma. 11.39: Si è chiusa la qualifica dei trefemminili ed è stata vinta da Chiara. La romana si è imposta di pochissimo sulla svizzera Heimberg con 294.50 contro i 294.40. Bravissima Elisache ha centrato la qualificazione allacon il quinto posto a 262.80. 11.36: Michelle Heimberg è dietro a Chiara! La svizzera chiude ad appena 10 centesimi di punto da(294.40). ...

