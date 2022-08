LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: la 4×100 senza Jacobs è in finale! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quando corre Jacobs nella 4×100? 10.24 Prima semifinale della staffetta 4×100 femminile: c’è l’Italia rappresentata da Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. 10.21 La britannica Zialor è la prima ad uscire di scena a 1.78 nel salto in alto. 10.20 Stavolta non sbaglia Vallortigara: salto con margine a 1.78. 10.19 Abortisce il primo salto Elena Vallortigara: qualche problema nella rincorsa. 10.17 Entra bene in gara Erika Furlani a 1.78 nel salto in alto. 10.16 In finale anche la Germania con 37.97 che vale il record nazionale, Francia, Polonia e Belgio. 10.15 39.02, settimo tempo per il quartetto italiano, secondo ed ultimo tempo di ripescaggio! Oltre le difficoltà, questi ragazzi si sono fatti valere! 10.13 Quinto posto per l’Italia! Gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuando correnella? 10.24 Prima semifinale della staffettafemminile: c’è l’Italia rappresentata da Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. 10.21 La britannica Zialor è la prima ad uscire di scena a 1.78 nel salto in alto. 10.20 Stavolta non sbaglia Vallortigara: salto con margine a 1.78. 10.19 Abortisce il primo salto Elena Vallortigara: qualche problema nella rincorsa. 10.17 Entra bene in gara Erika Furlani a 1.78 nel salto in alto. 10.16 In finale anche la Germania con 37.97 che vale il record nazionale, Francia, Polonia e Belgio. 10.15 39.02, settimo tempo per il quartetto italiano, secondo ed ultimo tempo di ripescaggio! Oltre le difficoltà, questi ragazzi si sono fatti valere! 10.13 Quinto posto per l’Italia! Gli ...

Eurosport_IT : Posticipato l'inizio delle gare di Tamberi e Tortu causa pioggia ??? #ItaliaTeam | #Munich2022 | #ec2022 |… - Eurosport_IT : Non prendete impegni per le 20.05 ?? #ItaliaTeam | #Munich2022 | #ec2022 | #Atletica | #Tamberi - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Jacobs non prenderà parte alla staffetta 4×100! - #Atletica #Europei… - RZironda : RT @RaiNews: Con la misura di 2.30 metri Gianmarco Tamberi conquista il secondo oro continentale dopo quello di Amsterdam 2016 #Munich2022… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: c'è la 4x100 con Jacobs e Ali! Attesa per le altre staffette e Vallortigara -