L’Inter cerca la sua prima vittoria in casa (Di venerdì 19 agosto 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 19/08/2022 alle 20:45 est L’Inter torna al Giuseppe Meazza, dove ha perso solo due delle ultime 36 partite di campionato I nerazzurri non hanno mai perso contro lo Spezia: 5 vittorie e 1 pareggio Inter Y Spezia si fronteggiano Giornata 2 del Una serie alla ricerca di una nuova vittoria dopo che entrambi hanno vinto per il minimo nelle loro partite di apertura. Il Inter di Milano tornare a Giuseppe Mezza, dove hanno perso solo due delle ultime 36 partite di campionato, per continuare la bella corsa e con l’idea di prendere tutti e tre i punti senza dover soffrire così tanto. Ed è che quelli di Inzaghi preso la vittoria contro leccese con un gol di stupidi ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 19/08/2022 alle 20:45 esttorna al Giuseppe Meazza, dove ha perso solo due delle ultime 36 partite di campionato I nerazzurri non hanno mai perso contro lo Spezia: 5 vittorie e 1 pareggio Inter Y Spezia si fronteggiano Giornata 2 del Una serie alla ridi una nuovadopo che entrambi hanno vinto per il minimo nelle loro partite di apertura. Il Inter di Milano tornare a Giuseppe Mezza, dove hanno perso solo due delle ultime 36 partite di campionato, per continuare la bella corsa e con l’idea di prendere tutti e tre i punti senza dover soffrire così tanto. Ed è che quelli di Inzaghi preso lacontro leccese con un gol di stupidi ...

infoitsport : Oaktree non vuole l’Inter, cerca acquirenti ma debito super. Zhang… - CdS - internewsit : Oaktree non vuole l'Inter, cerca acquirenti ma debito super. Zhang... - CdS - - vinesp1982 : @Enrico1306 L inter quando deve comprare da noi cerca di fare solo prestiti come mai?? - elliott_il : @AFGiudice @furgeTX @carlopaolofesta Si, si, il punto era che sono delle cose non collegate. Mica Zhang lo cerca pe… - jrbasket2015 : #Inter cerca un +60M entro giu 23 per il bilancio Non ha ceduto #Skriniar a 50/60M in scadenza ‘23 perché ritiene l… -