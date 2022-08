Letta (Pd): “Il primo obiettivo è essere il partito dei giovani” (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – “L’obiettivo che mi sono dato da segretario del Pd è stato di riportare il partito Democratico al centro dell’attenzione dei giovani e di essere il primo partito votato tra i giovani. Questo è uno degli obiettivi principali: anche se vincessimo le elezioni e arrivassimo invece dietro sul tema del voto tra i giovani io non sarei soddisfatto. L’obiettivo è ritornare a essere primi tra i giovani per creare un percorso per il futuro. I giovani sono protagonisti di questo lavoro”. Lo ha detto il segretario del partito Democratico nella conferenza stampa di presentazione dei candidati e delle azioni proposte dal Pd nell’ambito del piano giovani del ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – “L’che mi sono dato da segretario del Pd è stato di riportare ilDemocratico al centro dell’attenzione deie diilvotato tra i. Questo è uno degli obiettivi principali: anche se vincessimo le elezioni e arrivassimo invece dietro sul tema del voto tra iio non sarei soddisfatto. L’è ritornare aprimi tra iper creare un percorso per il futuro. Isono protagonisti di questo lavoro”. Lo ha detto il segretario delDemocratico nella conferenza stampa di presentazione dei candidati e delle azioni proposte dal Pd nell’ambito del pianodel ...

