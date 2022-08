I tifosi si aspettano la ciliegina sulla torta: Navas (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Napoli è sicuramente il club più attiva sul calciomercato negli ultimi giorni. Dopo l'annuncio di Simeone e le visite mediche di Ndombele e Raspadori, per i quali ci si aspetta il tweet del Presidente da un momento all'altro, Cristiano Giuntoli nel frattempo sta cercando di risolvere l'operazione Fabian Ruiz, e di chiudere per il portiere Navas con il PSG. A detta di molti, una vera e propria rivoluzione quella posta in essere dal Napoli: tante partenze eccellenti, ma anche tanti colpi di qualità in entrata per provare a restare competitivi sia in Italia che in Europa. lI Napoli avrebbe rilanciato l'offerta per convincere Navas a vestire la maglia azzurra: triennale da 4.5 milioni di euro a stagione. L'arrivo di Navas, e l'acquisto di Sirigu fa pensare che a lasciare Napoli potrebbe essere Meret, che non ha mai potuto far vedere ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Napoli è sicuramente il club più attiva sul calciomercato negli ultimi giorni. Dopo l'annuncio di Simeone e le visite mediche di Ndombele e Raspadori, per i quali ci si aspetta il tweet del Presidente da un momento all'altro, Cristiano Giuntoli nel frattempo sta cercando di risolvere l'operazione Fabian Ruiz, e di chiudere per il portierecon il PSG. A detta di molti, una vera e propria rivoluzione quella posta in essere dal Napoli: tante partenze eccellenti, ma anche tanti colpi di qualità in entrata per provare a restare competitivi sia in Italia che in Europa. lI Napoli avrebbe rilanciato l'offerta per convincerea vestire la maglia azzurra: triennale da 4.5 milioni di euro a stagione. L'arrivo di, e l'acquisto di Sirigu fa pensare che a lasciare Napoli potrebbe essere Meret, che non ha mai potuto far vedere ...

