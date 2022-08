Europei di atletica, Tortu bronzo nei 200 metri: “Ma volevo l’oro. L’esclusione dalla staffetta 4×100? Brucia il modo” (Di venerdì 19 agosto 2022) Filippo Tortu ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri agli Europei di atletica in corso a Monaco nell’ambito della rassegna multisport. L’azzurro ha concluso la propria prova in 20?27, alle spalle dei due britannici Zharnel Huhes, oro in 20?07, e Nethaneel Mitchell-Blake, argento in 20?17. “Dovrei essere contento ma forse finita la gara sono più arrabbiato del colore di questa medaglia”, ha detto l’azzurro ai microfoni Rai subito dopo aver conquistato la medaglia. “Penso di aver fatto una buona gara e di non aver sbagliato granché, ma gli altri ne avevano di più. Ho fatto una buona gara, ma volevo l’oro, mi sarei non tanto accontentato dell’argento quindi questo bronzo mi sta un po’ stretto, ma quando finisci sul podio in una competizione così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Filippoha vinto la medaglia dinei 200aglidiin corso a Monaco nell’ambito della rassegna multisport. L’azzurro ha concluso la propria prova in 20?27, alle spalle dei due britannici Zharnel Huhes, oro in 20?07, e Nethaneel Mitchell-Blake, argento in 20?17. “Dovrei essere contento ma forse finita la gara sono più arrabbiato del colore di questa medaglia”, ha detto l’azzurro ai microfoni Rai subito dopo aver conquistato la medaglia. “Penso di aver fatto una buona gara e di non aver sbagliato granché, ma gli altri ne avevano di più. Ho fatto una buona gara, ma, mi sarei non tanto accontentato dell’argento quindi questomi sta un po’ stretto, ma quando finisci sul podio in una competizione così ...

