Europei Atletica 2022, Marcell Jacobs escluso dalle batterie della 4×100 (Di venerdì 19 agosto 2022) Marcell Jacobs è stato escluso dalle batterie della 4×100. Lo staff tecnico azzurro al suo posto ha preferito Wanderson Polanco. L’Italia dopo aver lasciato a riposo sia Filippo Tortu, impegnato questa sera nella finale dei 200 metri, che Fausto Desalu ha deciso di risparmiare anche il fresco campione europeo. A caccia di un posto in finale sono quindi Lorenzo Patta, Polanco, Chituru Ali e Matteo Meluzzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)è stato. Lo staff tecnico azzurro al suo posto ha preferito Wanderson Polanco. L’Italia dopo aver lasciato a riposo sia Filippo Tortu, impegnato questa sera nella finale dei 200 metri, che Fausto Desalu ha deciso di risparmiare anche il fresco campione europeo. A caccia di un posto in finale sono quindi Lorenzo Patta, Polanco, Chituru Ali e Matteo Meluzzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - Corriere : Gianmarco Tamberi vola a 2,30 e vince l’oro nel salto in alto agli Europei di atletica - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Europei di Monaco, salto in alto: oro per #Tamberi L'azzurro salta 2.30 metri al secondo tentativo #SkySport #Atletica - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Jacobs non prenderà parte alla staffetta 4×100! - #Atletica #Europei… - RZironda : RT @RaiNews: Con la misura di 2.30 metri Gianmarco Tamberi conquista il secondo oro continentale dopo quello di Amsterdam 2016 #Munich2022… -