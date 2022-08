Elezioni 2022 | Meloni vs Letta | “Usa Cnn per lanciare bugie su FdI”

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “La differenza tra la sinistra italiana e i patrioti italiani? Semplice, i patrioti difendendo sempre l’Italia, la sinistra va in giro a screditare la Nazione per difendere il proprio tornaconto. Enrico, segretario del Pd, utilizza la sua intervista alla CNN non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma perallarmi e menzogne su Fratelli d’Italia dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa”. Sulla sua pagina Fb Giorgiareplica ad Enrico. “A-avverte la leader di Fdi- non importa se così facendo danneggia l’Italia, la sua unica preoccupazione è tutelare il sistema di potere della sinistra italiana. Siamo fieri di essere l’alternativa politica a questa gente”. “È semplice – aveva ...

marattin : La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezi… - fattoquotidiano : Movimento 5 stelle, il programma per le elezioni politiche 2022: scarica il pdf - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di Azione Carlo Calenda: 'Il Pd tornerà dai Cinque Stelle dopo 5 minuti - e su Renzi dich… - Barbagallo001 : RT @ilfattoblog: 'Oggi non esiste più il partito cui sentivamo di appartenere, ma un partito ancora c'è: uno alquanto 'poliedrico' nei suoi… - libellula58 : RT @DavideR46325615: Elezioni Politiche 2022, Giuseppe Conte: 'Il voto utile è quello al M5S perché garantisce ai cittadini che gli impegni… -

'Il Pd ha abdicato al suo statuto sulle candidature dem . Se lefossero state a scadenza normale e avessimo avuto la possibilità di fare le primarie, quella sarebbe stata la nostra prima scelta. Fare le primarie per scegliere i candidati per le politiche ...Un nuovo step. Per dimostrare come sia possibile tenere fede ai propri principi, ma, al tempo stesso, dialogare in modo costruttivo con l'Unione Europea. Giorgia Meloni torna parlare da futuro ...Roma, 19 ago. (askanews) - "È stato Putin a dirti che non ci saranno influenze russe sulle nostre elezioni I tuoi contatti con la Russia sono evidenti". Lo dichiara riviolgendosi direttamente al ...Non si placa la polemica sulle candidature del Pd in Campania per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Una lettera e la consegna della sua tessera di iscritto al Pd. Così Alfonso Andria ...