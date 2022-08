«Credete più agli alieni o all’esistenza dello Stato di Israele?», bufera sul post di uno dei candidati “giovani” del Pd. Lui parla di errore, ma spuntano vecchi messaggi (Di venerdì 19 agosto 2022) E’ uno dei quattro capilista under 35 che Enrico Letta ha voluto, scontentando tanti blasonati deputati uscenti, per svecchiare il partito e fare largo ai giovani dem. Ma il segretario regionale del Pd della Basilicata, Raffaele La Regina, 29 anni, potrebbe rivelarsi soprattutto un problema da gestire. Il Giornale ha pubblicato un suo post del 2020, quando già lavorava con Peppe Provenzano che l’ha voluto in lista, in cui ironizzava sull’esistenza dello Stato di Israele, ipotizzando che fosse molto meglio credere nella specialità culinaria della Basilicata, specie quella di uno ristorante che l’esponente politico evidentemente amava (e che ha pure chiuso, sottolinea perfidamente il Giornale): «In cosa Credete di più: legittimità dello ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) E’ uno dei quattro capilista under 35 che Enrico Letta ha voluto, scontentando tanti blasonati deputati uscenti, per sare il partito e fare largo aidem. Ma il segretario regionale del Pd della Basilicata, Raffaele La Regina, 29 anni, potrebbe rivelarsi soprattutto un problema da gestire. Il Giornale ha pubblicato un suodel 2020, quando già lavorava con Peppe Provenzano che l’ha voluto in lista, in cui ironizzava sull’esistenzadi, ipotizzando che fosse molto meglio credere nella specialità culinaria della Basilicata, specie quella di uno ristorante che l’esponente politico evidentemente amava (e che ha pure chiuso, sottolinea perfidamente il Giornale): «In cosadi più: legittimità...

AntonioPoli17 : Riuscire a cancellare l'evasione sarebbe più che valido. Non credete ? - IlPatriota2105 : @mvetto I 'bianchi' che difendono i 'neri' è l'argomento più divertente degli anni '20. Almeno tra una guerra e un… - anitablanco3 : @sbonaccini Detto così gli ha fatto guadagnare voti, gli italiani che non apprezzano Draghi o Mattarella son molti… - CaloMattia : @LoZioFCIM1908 @90ordnasselA ma contestare cosa , più fai così più sti giornali di merda continueranno a buttarci m… - epizefiri : @kawary90 Una cosa è sicura il PD è terrorizzato e sarà sempre più incazzato contro i non inoculati dalla merda dan… -