Covid, scendono ancora incidenza e indice Rt. In calo anche ricoveri e terapie intensive – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 19 agosto 2022) scendono ancora l’incidenza dei casi di Covid-19 e l’indice di trasmissibilità Rt in Italia. Stando a quanto riportato nell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, l’incidenza settimanale è pari a 260 ogni 100.000 abitanti, contro i 365 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa. Nel periodo tra il 27 luglio e il 9 agosto 2022, inoltre, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era a 0,81. La situazione negli ospedali Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 2,7%, in calo rispetto al 3,2% della scorsa settimana. anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022)l’dei casi di-19 e l’di trasmissibilità Rt in Italia. Stando a quanto riportato nell’ultimodell’Istituto superiore di sanità, l’settimanale è pari a 260 ogni 100.000 abitanti, contro i 365 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa. Nel periodo tra il 27 luglio e il 9 agosto 2022, inoltre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77, in diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando era a 0,81. La situazione negli ospedali Il tasso di occupazione in terapia intensiva è inal 2,7%, inrispetto al 3,2% della scorsa settimana.il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale ...

