Cos’è la fossetta sacrale nel neonato e quali rischi comporta

(Di venerdì 19 agosto 2022) Per la maggior parte delle condizioni genetiche non esiste una vera e propria terapia risolutiva, ma la possibilità di diagnosticarle il più precocemente possibile è fondamentale per migliorarne la gestione e assicurare ai genitori la consapevolezza necessaria. In questo senso è utile porre l’attenzione sullanel, un’anomalia cutanea comune che nella maggior parte dei casi non crea alcun problema, ma in altri può essere l’indicatore di un disrafismo spinale, ovvero una malformazione congenita a carico della colonna vertebrale. È utile comprendere di cosa si tratta, non confondendola con condizioni apparentemente simili, per evitare inutili allarmismi e riconoscere, invece,sono gli elementi che possono rappresentare un reale campanello d’allarme.la ...