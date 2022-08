Chiara Nasti ancora nella bufera per i chili in gravidanza: “Non vi deve interessare il mio peso” (Di venerdì 19 agosto 2022) Chiara Nasti è incinta del primo figlio dal compagno Mattia Zaccagni e, negli ultimi giorni, è tornata a raccontare la gravidanza sui social, rispondendo ai commenti di alcuni utenti, increduli che non avesse preso ancora un chilo. Attraverso delle storie Instagram, l’influencer ha spiegato la sua idea sul cambiamento di peso durante la maternità, sostenendo come ognuno sia libero di vivere questo periodo nel modo che ritiene migliore: “Ma ognuno è libero di viversi la gravidanza come meglio crede? A me non frega niente di chi prende 30kg o ne prende 9/10 kg né deve interessare a voi il mio peso”. Aspettando la nascita del primogenito, Chiara Nasti sta praticando attività fisica, prendendosi cura del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)è incinta del primo figlio dal compagno Mattia Zaccagni e, negli ultimi giorni, è tornata a raccontare lasui social, rispondendo ai commenti di alcuni utenti, increduli che non avesse presoun chilo. Attraverso delle storie Instagram, l’influencer ha spiegato la sua idea sul cambiamento didurante la maternità, sostenendo come ognuno sia libero di vivere questo periodo nel modo che ritiene migliore: “Ma ognuno è libero di viversi lacome meglio crede? A me non frega niente di chi prende 30kg o ne prende 9/10 kg néa voi il mio”. Aspettando la nascita del primogenito,sta praticando attività fisica, prendendosi cura del ...

