Che cos' è e come funziona il reddito alimentare proposto dal Pd

Leggi su agi

(Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Cibo per tutti. La frase non comparirà sui manifesti elettorali che stanno tappezzando le città, anche perché quello del cibo è un diritto che dovrebbe essere acquisito, specie nel settimo paese più industrializzato del mondo. Così non è. La guerra in Ucraina e la crisi del grano hanno posto con forza il problema dell'insicurezzaa livello globale. Oggi in Italia tantissime persone non hanno accesso a un'alimentazione di qualità. Secondo uno studio recente, nel nostro Paese le persone a rischio di povertàsono il 22,3% della popolazione. Un problema che riguarda soprattutto le donne e questo impatta sui bambini, il più delle volte a carico diretto delle madri. L'insicurezzaper i più giovani è particolarmente pericolosa, perchè limita le loro possibilità di crescita e sviluppo. Anche se sempre ...