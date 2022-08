Pall_Gonfiato : #Caressa contro #Pairetto: “Errori di presunzione clamorosi sia al #VAR che non. Sua carriera va segnata” - lomba_82 : @supersonico1986 @vieri_bobo @leleadani Immagino, ma loro dicono solo la verità e sono sopra il sistema giornalisti… - rockett70 : RT @SampNews24: #Caressa contro #Pairetto: «#Sampdoria-#Atalanta? La sua carriera deve essere segnata» - sportli26181512 : Caressa: 'Vedrete che De Ketelaere sarà uno che può fare la differenza': Fabio Caressa, in un video sul suo canale… - SampNews24 : #Caressa contro #Pairetto: «#Sampdoria-#Atalanta? La sua carriera deve essere segnata» -

Samp News 24

... senza riuscire mai a vincere; l'ultimo successo degli emiliani risale al 2008,il Milan. ...40 In studio: Fabio, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini Per ...... "Sky Calcio Club" (Fabio) e "Casa dello Sport Night" (Giorgia Cenni/Federica Masolin). Si ...abbiamo voluto uno come Giorgio Chiellini che di fatto ha giocato fino a qualche mese fa... Caressa contro Pairetto: «La sua carriera deve essere segnata» Nella mia top undici metto Falcone, che ha preso anche le mosche nella partita contro l’Inter, merita sicuramente quella posizione. TRA I TOP – Nella top XI della prima giornata secondo Fabio Caressa, ...In un video caricato su Youtube, il giornalista sportivo Fabio Caressa ha scelto i migliori e i peggiori della prima giornata di campionato.