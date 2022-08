Aston Villa, imminente la partenza di Traoré (Di venerdì 19 agosto 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, è imminente l'arrivo di Bertrand Traoré dall'Aston Villa all'Istanbul Basaksehir.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, èl'arrivo di Bertranddall'all'Istanbul Basaksehir....

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Crystal Palace vs Aston Villa – pronostico e possibili formazioni #20agosto #premierleague - Inviaggio65 : RT @museodiemozioni: Umbro per Napoli e Aston Villa - museodiemozioni : Umbro per Napoli e Aston Villa - periodicodaily : Crystal Palace vs Aston Villa – pronostico e possibili formazioni #20agosto #premierleague - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Crystal Palace vs Aston Villa – pronostico e possibili formazioni #20agosto #premierleague -