Ascolti DAZN, arriva la prima rilevazione Auditel: 3,7 mln per la giornata d’esordio, Juve-Sassuolo il match più visto (Di venerdì 19 agosto 2022) Juventus-Sassuolo arriva la prima rilevazione Auditel della Serie A su DAZN, una novità assoluta. A seguire l’avvio del campionato di calcio nel weekend di Ferragosto sono stati complessivamente circa 3,7 milioni di spettatori (vs gli oltre 4,3 milioni della prima giornata dello scorso anno secondo rilevazioni non Auditel; in quel caso il campionato partì il 21 agosto). Juventus-Sassuolo risulta essere la partita più seguita. L’esordio della squadra bianconera in programma lunedì 15 agosto alle 20.45 ha incollato oltre 1 milione di spettatori. Seguono Milan-Udinese di sabato 13 agosto alle 18.30 (640.000 spettatori) e Verona-Napoli di lunedì 15 alle 19.30 (636.000 spettatori). Una ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 agosto 2022)ntus-ladella Serie A su, una novità assoluta. A seguire l’avvio del campionato di calcio nel weekend di Ferragosto sono stati complessivamente circa 3,7 milioni di spettatori (vs gli oltre 4,3 milioni delladello scorso anno secondo rilevazioni non; in quel caso il campionato partì il 21 agosto).ntus-risulta essere la partita più seguita. L’esordio della squadra bianconera in programma lunedì 15 agosto alle 20.45 ha incollato oltre 1 milione di spettatori. Seguono Milan-Udinese di sabato 13 agosto alle 18.30 (640.000 spettatori) e Verona-Napoli di lunedì 15 alle 19.30 (636.000 spettatori). Una ...

