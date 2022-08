Ancora attacchi in stile Phishing: hacker rubano quasi 2.000 numeri da Signal (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel mirino degli hacker questa volta è capitata Signal, app di messaggistica tra le più utilizzate al mondo ed anche tra le più attente e sicure in termini di tutela della privacy, attaccata nel suo servizio di autenticazione gestito da una compagnia esterna. Scopriamo di cosa si è trattato. L’attacco Phishing sarebbe avvenuto il 4 Agosto scorso – ComputerMagazine.itPer fortuna i danni sono stati pochi e limitati. Ma anche Signal, una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo ed anche tra le più attente in tema di tutela della privacy dei propri utenti, è capitata tra le grinfie di hacker che hanno attaccato il suo servizio di autenticazione, gestito dalla compagnia statunitense esterna Twilio. Ed essendo andato a buon fine, l’attacco – annunciato da Signal ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel mirino degliquesta volta è capitata, app di messaggistica tra le più utilizzate al mondo ed anche tra le più attente e sicure in termini di tutela della privacy, attaccata nel suo servizio di autenticazione gestito da una compagnia esterna. Scopriamo di cosa si è trattato. L’attaccosarebbe avvenuto il 4 Agosto scorso – ComputerMagazine.itPer fortuna i danni sono stati pochi e limitati. Ma anche, una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo ed anche tra le più attente in tema di tutela della privacy dei propri utenti, è capitata tra le grinfie diche hanno attaccato il suo servizio di autenticazione, gestito dalla compagnia statunitense esterna Twilio. Ed essendo andato a buon fine, l’attacco – annunciato da...

SimoneSalazzari : @GiorgiaMeloni La matrice di questi continui attacchi neofascisti e neonazisti è sempre la stessa. Ancora alla sua… - biserka30048567 : RT @HSkelsen: Il papeete in ???? non c'è. Sanna Marin è competente, guida un paese prospero, tra i migliori in termini di qualità della vita.… - epistocrazia : RT @HSkelsen: Il papeete in ???? non c'è. Sanna Marin è competente, guida un paese prospero, tra i migliori in termini di qualità della vita.… - 4Harrier : @BananaVolantee @FFunesto @albysuperstar17 @Inter_Scout No, confermo che si attacchi a caso Dopo questa frase ancora di più - Ganbol74 : RT @HSkelsen: Il papeete in ???? non c'è. Sanna Marin è competente, guida un paese prospero, tra i migliori in termini di qualità della vita.… -